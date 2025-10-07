Juli Poggio recibió la visita sorpresa de un ex en el teatro con Patito Feo

La nostalgia de una generación volvió al escenario, ya que Patito Feo, el musical, regresó al teatro Broadway con un elenco renovado encabezado por Julieta Poggio, quien deslumbra en el papel principal y emociona al público con su carisma y talento.

Durante la noche del lunes, la ex participante de Gran Hermano 2022 tuvo una función especial: entre los espectadores se encontraban Marcos Ginocchio, ganador de la edición, y Daniela Celis, quien también formó parte del exitoso reality y es su mejor amiga.

Ambos llegaron al teatro para acompañar a su amiga y compartir el recuerdo de una época televisiva que marcó a miles de fanáticos.

Según trascendió en redes sociales, Marcos fue a visitarla y subió a sus redes una foto con ella en la que escribió: “Felicidades primita la rompiste, gracias por transmitirnos siempre una sonrisa”.

Por otro lado, Daniela apareció en la rueda de prensa y se abrazaron fuertemente frente a las cámaras y saludó al público que la reconoció en la platea. Además, posteó una historia de instagram, en la que escribió: “Siempre te voy a acompañar, como haces vos conmigo”.

Los fanáticos rápidamente viralizaron las imágenes, destacando la buena onda entre los ex compañeros del reality y el orgullo por el crecimiento artístico de la actriz.

La obra, que combina música, humor y los inolvidables hits de la serie juvenil, continuará en cartel durante todo octubre en el teatro Broadway con funciones los fines de semana y con descuentos el día martes.

También, en las fotos exclusivas a las que accedió la agencia Noticias Argentinas, se supo que en la alfombra roja estuvieron grandes artistas e influencers como: Anibal Pachano, Zoe Bogach de la edición 2023 de gran hermano, Eliana Guercio junto a sus hijas, Lola Poggio (la hermana de Juli Poggio), Virginia de GH, Facundo Mazzei y Juliet Czupiak (la mini periodista).