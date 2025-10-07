Un herido después de la colisión entre dos camiones

Un hombre resultó herido tras la colisión entre dos camiones en la ruta nacional N° 34, a la altura de la localidad de Lote Barro Negro, en el departamento San Pedro. El único lesionado fue trasladado al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad cabecera departamental, mientras que otras dos personas resultaron ilesas.

El pasado domingo minutos después de la 1.30 la Seccional 27° de la localidad de La Mendieta recibió el alerta acerca de un posible siniestro vial en la ruta 34, antes de llegar a la zona conocida como Cuarteadero.

Por lo cual una comisión policial de inmediato arribó al escenario del hecho, en las cercanías del Lote Barro Negro, también conocido como Rosario de Río Grande, en el carril con sentido sur-norte, en dirección a la ciudad de San Pedro.

Fue entonces que los uniformados observaron a un camión marca Volvo que por razones que son motivo de investigación colisionó con otro vehículo de carga marca Scania. Además, ambos circulaban con el semirremolque cargado.

Como consecuencia, los dos rodados tenían visibles daños materiales y los uniformados se comunicaron con el Same, que en minutos se constituyó en el escenario del siniestro.

A raíz de lo sucedido, el chofer del Volvo, de 42 años, fue trasladado al hospital "Guillermo Paterson" de la ciudad de San Pedro para una mejor atención. Mientras que los dos ocupantes del Scania resultaron sin lesiones de consideración como para ser derivados a un centro de salud.

También arribaron al lugar los integrantes de la Secretaría de Seguridad Vial, quienes les realizaron los controles de alcoholemia a los conductores, quienes resultaron negativo. Además, se encargaron de señalizar la zona del siniestro para evitar otro incidente. Los efectivos de la Seccional 27° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.