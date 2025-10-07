Recuperaron rodado con pedido de secuestro

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de San Pedro de Jujuy recuperaron una motocicleta que tenía pedido de captura vigente.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el hecho se registró el pasado fin de semana en una tramo de la avenida Libertador de la localidad de La Mendieta. En esas circunstancias, los efectivos policiales que realizaban recorridos preventivos por las inmediaciones observaron el rodado marca Motomel de 150 cc de cilindradas, que según el relato de testigos permanecía varias horas estacionada allí.

Los efectivos verificaron el motor, lo cotejaron con la base de datos y cayeron en cuenta que presentaba un pedido de secuestro activo por una denuncia de robo.

El ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación solicitó el secuestro preventivo del rodado y el traslado a la Seccional 27º de La Mendieta.