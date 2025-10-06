Tilcara avanza con su plan integral de obras

La municipalidad de Tilcara avanza en diferentes trabajos tendientes a mejorar puntos del casco céntrico y zonas barriales de la ciudad, el propósito es ordenar los espacios púbicos, mejorar la transitabilidad y ofrecer a los vecinos y visitantes lugares agradables para disfrutar al aire libre.

En esta oportunidad comenzará hoy la primera etapa del adoquinado de la calle Bolívar entre Belgrano y Jujuy, luego de haber concluido el adoquinado en calle Padilla (que conduce al Pucará) también entre Belgrano y Jujuy.

El proyecto incluye tendido de 1.500 mts2 de adoquines intertrabado, construcción de cordón cuneta y obras complementarias que garanticen la seguridad diaria del tránsito de personas y vehículos por esa arteria.

Vecinos del sector días atrás sostuvieron una reunión con la intendente Sonia Pérez y el secretario de Obras Públicas Román Gregorio para interiorizarse sobre el trabajo que se cumplirá y acordar acciones conjuntas mientras la arteria esté interrumpida.

INTERÉS | AUTORIDADES MUNICIPALES CON VECINOS DE CALLE BOLÍVAR.

Los trabajos iniciarán desde Belgrano hasta Jujuy, y posteriormente hacia la Ambrosetti (segunda etapa), mejorando notablemente el acceso por ese sector y beneficiando de gran manera no sólo a vecinos, sino también a emprendimientos hoteleros y gastronómicos, y comercios.

El cordón cuneta es una obra clave para el adoquinamiento de la Bolívar garantizando una mejor circulación, el drenaje (del líquido en temporada de tormentas) y lógicamente la comodidad y seguridad de quienes transitan cotidianamente por ese sector.

El inicio de los trabajos se produce una vez finalizada la primera etapa en la calle Padilla (hasta la Jujuy), posteriormente se extenderá el adoquinado hasta la Ambrosetti, cumpliendo así con el plan integral municipal que apunta a modernizar la infraestructura urbana y avanzar hacia una ciudad más ordenada y con mejores servicios para la comunidad y los visitantes diarios.