Hoy las familias peregrinan al santuario de Río Blanco

Germán Macagno, cura párroco del Santuario de Río Blanco, invitó a todas las familias a la segunda peregrinación a la localidad homónima a realizarse hoy, y a la celebración central el próximo martes 7.

"Estamos transitando la celebración de la Patrona de Jujuy, con una gran concurrencia de los fieles peregrinos, lo cual seguramente repercutirá aún más el próximo martes 7, día de la Virgen de Río Blanco y Paypaya. Ese día tendremos una multitudinaria convocatoria de la feligresía de la provincia de Jujuy y para ello nos estamos preparando con la valiosa y dedicada colaboración de más de cien servidores, a fin de que los peregrinos sean bien acogidos y recibir las indulgencias de nuestra madre, la patrona de Jujuy", explicó el sacerdote.

A continuación, Macagno anunció que esperan la visita no solo de peregrinos de nuestra provincia sino también de Salta y Tucumán. "Año a año se va conociendo aún más de este fenómeno de fe, espiritual y religioso que es la fiesta de Río Blanco", por ello consideró que la declaración como patrimonio Cultural, Natural y Religioso de la Legislatura "es muy importante, porque pone en valor a esta fiesta como un hito de la fe todos los jujeños".

Mañana se hará la 2º cantata

“Rosas a la Madre” es el nombre de la Cantata a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya que comenzó a realizarse el año pasado y mañana tendrá su segunda edición desde las 21 en el Santuario de la Patrona de Jujuy. Participarán el Ballet Municipal de Palpalá, el Ministerio “Sagrado Corazón”, el Ministerio “Cristo Rey” de Perico, la Escuela “Sentires de la Danza”, Elías Ábalos, el Centro Artístico de la profesora Nidia Salvatierra y el Ministerio “Virgen del Rosario de Río Blanco”.

Es una propuesta gratuita y está invitada toda la comunidad a participar mientras se realiza la vigilia previa a la fiesta de la Madre de los jujeños, del 7 de octubre. Los organizadores agradecieron la buena predisposición y generosidad de los artistas que se suman a este homenaje a la Virgen.