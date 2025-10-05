El “lobito” ganó 2 a 1 y avanzó en los playoff

El “lobito” aulló fuerte y ganó para el pase a semifinales dejando en el camino a Talleres en uno de los clásicos que tiene el fútbol jujeño. Los dirigidos por Daniel Juárez ganaron por 2 a 1 a su par periqueño en un duelo que por momentos fue entretenidos y por otros no.

En el primer cuarto de la etapa inicial fue donde el equipo de Gimnasia y Esgrima tuvo su mejor momento y lo capitalizó con dos tantos. A los 5 minutos fue Toledo con un remate preciso el que rompió el cero en el marcador y anotó el 1 a 0. Esa ventaja se amplió a los 10 cuando después de una pelota que llegó al área periqueña Sánchez, defensor de Talleres, terminó metiendo la pelota en su propia meta.

En gran parte de ese primer tiempo Gimnasia controló el trámite del partido. No obstante, sobre los 41º el “expreso” descontó de tiro penal gracias a la efectivi‑ dad de Segovia. Así las cuestiones, Gimnasia se fue en ventaja al descanso. En el complemento, el trámite del duelo cambió. Se hizo más parejo.

Pero la calidad de juego cayó con respecto a la etapa inicial. Hubo muchas imprecisiones y las conexiones entre el medio‑ campo y la zona neta de ataque fueron casi nulas. Los técnicos metieron mano en los equipos con cambios pero la historia no cambió. En la última parte del segundo tiempo, Gimnasia se quedó con 10 hombres luego de la expulsión de Hugo Mamaní.

Finalmente, luego del tiempo de descuento, el árbitro culminó las acciones para decretar el pase de ronda de un Gimnasia que, como es habitual, es protagonista en el fútbol liguista

En Perico

Hoy desde las 16.30 se jugará la revancha de la Copa Desafío entre Talleres y Zapla. La ida, jugada en la ciudad de Palpalá, fue 2 a 1 para el “expreso”