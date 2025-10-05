El Gobierno garantiza atención al estudiante accidentado en Fraile Pintado

El Ministerio de Educación de Jujuy informó que, ante el lamentable accidente sufrido por un estudiante de la Escuela Agrotécnica Nº 5 de Fraile Pintado, el Estado provincial garantizó de inmediato la asistencia integral necesaria para su atención y recuperación.

El gobierno de la provincia aseguró el traslado sanitario y cobertura total a través de los Planes Especiales del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), cubre la totalidad de los gastos médicos, tratamientos, provisión de prótesis y rehabilitación necesarios para el joven. Además, se otorgó asistencia económica al familiar directo que acompaña al estudiante en la ciudad de Buenos Aires.

A la madre del estudiante, quien es docente de Nivel Inicial, se le concedió una licencia especial con goce de haberes. Esto le permite acompañar a su hijo sin que se vea perjudicada su carrera laboral o sus derechos como trabajadora de la educación.

El Ministerio de Educación reafirmó su compromiso de que la escuela sea un "espacio seguro y protector" y aseguró que el Gobierno de Jujuy está presente para brindar una respuesta "oportuna y humana" a cada estudiante, docente y familia en los momentos difíciles.