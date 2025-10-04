°
4 de Octubre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Se espera una jornada calurosa con una máxima de 33 °C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sábado será soleado y sin lluvias, con vientos leves que irán cambiando de dirección a lo largo del día.

Sabado, 04 de octubre de 2025 07:42

Los jujeños se preparan para un sábado de calor intenso, con una marcada amplitud térmica, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura máxima alcanzará los 33 °C, mientras que la mínima será de 15 °C durante la madrugada.

El informe del organismo indica que la jornada estará completamente libre de precipitaciones, con un cielo despejado que permitirá el ingreso de la radiación solar durante todo el día. La humedad tendir a descender desde el 71% de la mañana hasta un 57% en la media mañana, lo que hará que el calor se sienta menos agobiante.

En cuanto a los vientos, se prevé que serán leves y variables en su dirección. Durante la madrugada y la noche, soplarán del noroeste a 8 km/h. En la media mañana, se rotarán ligeramente hacia el noreste, manteniendo la misma intensidad. Para la tarde, se espera una brisa un poco más perceptible del sureste, que podría llegar a los 11 km/h.

En resumen, el pronóstico anticipa un día ideal para actividades al aire libre, con un calor significativo durante la tarde y una noche fresca y agradable. Se recomienda a la población hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor calor.

