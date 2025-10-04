°
Ministerio de Educación
fatalidad
Barrio San Francisco de Álava
triple femicidio
El Carmen
Capital jujeña
alto comedero
PERICO
ruta nacional Nº 34
Colonia Santa Rosa
Morena, la hija de dos actores reconocidos, debutó como modelo

La joven de 22 posó para una campaña, arrasó en redes sociales con looks de gala, estilismo audaz y una presencia que fusiona el linaje artístico

Sabado, 04 de octubre de 2025 22:27
MORENA ECHARRI

Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió a todos al irrumpir oficialmente en el universo del modelaje y, en cuestión de horas, transformarse en tema de conversación en el mundo fashionista y del espectáculo.

Con apenas 22 años, la joven debutó como figura central de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos, una colección nocturna inspirada en el poder, la libertad y la frescura de las nuevas generaciones. Su aparición no solo desató elogios inmediatos en redes sociales, sino que también posicionó a Morena como una de las promesas firmes de la moda nacional, dotada de una personalidad que fusiona rebeldía, elegancia y autenticidad.

La producción de fotos la mostró en diferentes escenarios y estilos, pero siempre con una fuerte impronta personal que la distingue. Morena alternó prendas de gala con toques modernos: posó con sastrería negra —saco, chaleco y pantalón— en clave minimalista y sofisticada, sumando accesorios dorados y actitudes seguras ante la cámara.

Uno de los outfits más comentados fue un mono negro con pedrería y recortes cut out estratégicos en pecho y abdomen, donde los tatuajes de la joven sobresalían como parte del estilismo y reforzaban el concepto de moda como autoexpresión.

Su presencia rápida en campañas, repercusión en redes y celebrados editoriales de marca confirman que hay demanda e interés genuino, tanto en las firmas como en el público, y consolidan a la hija de Dupláa y Echarri como modelo, influencer y posible referente de futuros lanzamientos del fashion system local.

 

 

 

