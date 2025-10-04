Morena, la hija de dos actores reconocidos, debutó como modelo

Morena Echarri, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, sorprendió a todos al irrumpir oficialmente en el universo del modelaje y, en cuestión de horas, transformarse en tema de conversación en el mundo fashionista y del espectáculo.

Con apenas 22 años, la joven debutó como figura central de la campaña “Euphoria” de Cynthia Martos, una colección nocturna inspirada en el poder, la libertad y la frescura de las nuevas generaciones. Su aparición no solo desató elogios inmediatos en redes sociales, sino que también posicionó a Morena como una de las promesas firmes de la moda nacional, dotada de una personalidad que fusiona rebeldía, elegancia y autenticidad.

La producción de fotos la mostró en diferentes escenarios y estilos, pero siempre con una fuerte impronta personal que la distingue. Morena alternó prendas de gala con toques modernos: posó con sastrería negra —saco, chaleco y pantalón— en clave minimalista y sofisticada, sumando accesorios dorados y actitudes seguras ante la cámara.

Uno de los outfits más comentados fue un mono negro con pedrería y recortes cut out estratégicos en pecho y abdomen, donde los tatuajes de la joven sobresalían como parte del estilismo y reforzaban el concepto de moda como autoexpresión.

Su presencia rápida en campañas, repercusión en redes y celebrados editoriales de marca confirman que hay demanda e interés genuino, tanto en las firmas como en el público, y consolidan a la hija de Dupláa y Echarri como modelo, influencer y posible referente de futuros lanzamientos del fashion system local.