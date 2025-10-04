Daniela Celis peregrina a Luján tras las mejoras en salud de Thiago Medina

El sábado por la mañana La Peregrinación Juvenil a Luján comenzó y Daniela se sumó a la fila de fieles que caminaron rumbo a la Basílica, en el caso de ella, con un único objetivo en mente, agradecer por la mejoría de su ex pareja y pedir por qué siga todo de esta manera.

Con una foto sencilla, sin hacer mucho ruido y en compañía de su hermana Mara, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) mostró que fue parte de la caminata religiosa más convocante del país. En la postal que compartió en sus historias tan solo se puede ver a la masa de gente rumbo a su destino.

Esta caminata se da luego de que la familia recibiera buenas noticias con respecto a la salud de Thiago. “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en sus redes sociales.

Desde el 12 de septiembre, la vida de Daniela Celis gira alrededor de la salud de Thiago Medina. El joven sufrió un accidente con la moto y desde ese momento quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, si bien ahora se encuentra estable y consiente, la familia vivió unos angustiantes 20 días. Desde el momento en el que se conoció la noticia, Daniela decidió apoyarse en la fe, pidiendo cadenas de oración y el apoyó de sus seguidores.