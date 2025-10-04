Cierre de Gala para el Mes del Jubilado

Destacó en este sentido el valor del “acompañamiento y contención de la familia”, que son “el pilar fundamental para el “envejecimiento activo y mejora de calidad de vida de los jubilados”, afirmando que se trata de “el comienzo de una nueva etapa en sus vidas”.

Barengo destacó “nuestra plataforma digital y base de datos” que permite “realizar un minucioso seguimiento y monitoreo de todos los afiliados, para poder comunicarnos con ellos ante cualquier eventualidad”.

Finalmente, invitó a participar de los 16 talleres disponibles en la sede de la Casa del Jubilado, ubicada en San Martín 1150, haciendo especial énfasis en el valor de la “estimulación cognitiva” que es “tan importante para mejorar capacidades en los adultos mayores”.