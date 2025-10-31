Una mujer fue amenazada con un arma

Una vecina de la ciudad de Libertador General San Martín denunció que un hombre y una mujer la amenazaron a mano armada y le solicitaron una suma de dinero que ellos le habrían prestado meses atrás. La víctima aportó los nombres de los sospechosos en la sede policial.

El hecho sucedió días atrás por la tarde, cuando la denunciante se encontraba en su domicilio del barrio El Pomelar, de la mencionada ciudad.

En ese contexto, alrededor de las 15.30 arribaron a la vivienda de la damnificada un hombre y una mujer que ingresaron a su alquiler sin autorización vociferando insultos y amenazas.

Fue entonces que cuando la mujer intentó hablar con los sujetos, lejos de calmarse, el hombre extrajo una pistola y la apuntó, de acuerdo a la denuncia en la dependencia.

Además, los visitantes le exigieron la suma de 100 mil pesos que la víctima les habría pedido como préstamo hace cinco meses. También la amenazaron con que si no abonaba el monto, la iban a golpear en donde la vieran para luego escracharla en las redes sociales.

A causa de lo sucedido, la damnificada se dirigió a la Seccional 11° para realizar la denuncia correspondiente y aportar los nombres del hombre y la mujer, a quienes los conoce desde hace algún tiempo.