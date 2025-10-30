°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
TEMAS

Copa Sudamericana
deporte adaptado
Milei
seccional 42º
Elecciones 2025
alto comedero
Negociación Salarial
salud mental
Docentes universitarios
PRIMERA NACIONAL
DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1460.00

3884873397
haberes

Estatales jujeños cobrarán sueldos desde el sábado

Veteranos de guerra, policías, penitenciarios y autárquicos, primer día.

Jueves, 30 de octubre de 2025 00:00
Imagen ilustrativa.

El Gobierno de Jujuy informó que este sábado comenzará el pago de los haberes correspondientes al mes de octubre al personal de la Administración Pública Provincial, cronograma que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre.

El sábado 1 de noviembre serán acreditados los haberes de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

En tanto que el próximo lunes ocurrirá lo propio con los trabajadores de Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que el martes cobrarán los empleados de Educación nivel inicial y primario, Educación nivel secundario y Superior, y Municipios.

Finalmente, el miércoles 5 se pagará a los agentes de Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios, de acuerdo a lo que se informó en forma oficial.

 

