Estatales jujeños cobrarán sueldos desde el sábado

El Gobierno de Jujuy informó que este sábado comenzará el pago de los haberes correspondientes al mes de octubre al personal de la Administración Pública Provincial, cronograma que se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre.

El sábado 1 de noviembre serán acreditados los haberes de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía de la Provincia, Servicio Penitenciario y Organismos Autárquicos.

En tanto que el próximo lunes ocurrirá lo propio con los trabajadores de Administración Central, Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que el martes cobrarán los empleados de Educación nivel inicial y primario, Educación nivel secundario y Superior, y Municipios.

Finalmente, el miércoles 5 se pagará a los agentes de Organismos Descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoría General y funcionarios, de acuerdo a lo que se informó en forma oficial.