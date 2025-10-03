Jujuy presentó el primer hilo de 100% fibra de llama

El Ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud destacó la calidad de la fibra jujeña, señalando que “quedó demostrado que las fibras de nuestra provincia son de alta calidad, ratificado por estudios de la Universidad Católica de Córdoba”.

Además destacó que "se firmó un convenio con la empresa Warmi, que trasladó toda su producción a Abra Pampa, lugar donde se elaborará la lana de llama con una reducción de costos estimada en un 30%.

El ministro resaltó la importancia de revalorizar el hilado y el trabajo de los tejedores de la Puna oficios que se encontraban en riesgo de desaparecer. Con esta iniciativa, se busca recuperar y transmitir estas prácticas ancestrales a las nuevas generaciones.

Abud también adelantó un proyecto futuro: “En un futuro también poder llevar un tejido con fibra de vicuña”, expresó como un deseo ambicioso para la producción local.

La jornada concluyó con la entrega de lana a productores, como símbolo del inicio de una nueva etapa para la industria textil jujeña, que apuesta por la identidad, la tradición y la innovación.