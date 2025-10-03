Palpalá se prepara con obras para la época estival

En un esfuerzo conjunto por prevenir los inconvenientes que trae la temporada de lluvias, el Ejecutivo de la ciudad de Palpalá puso en marcha un operativo de limpieza en el Arroyo las Martas. Esta iniciativa, impulsada por un convenio entre la gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola y la Dirección de Recursos Hídricos, busca acondicionar desde hace dos meses arroyos, cauces y ríos antes de la llegada del verano, época en la que el caudal de agua aumenta considerablemente. En 2024 este trabajo preventivo "fue un éxito", gracias al compromiso de la gestión municipal y el aporte de los vecinos, ya que "no se lamentaron daños mayores", explicaron desde la municipalidad.

Los trabajos se llevan a cabo en el arroyo desde la cancha de golf (detrás de la Escuela Técnica N° 1), hasta el sifón ubicado en el barrio San Martín. Una máquina especializada se encarga de remover el sedimento y la basura acumulada, despejando el cauce para facilitar el flujo del agua.

PREVIENEN OBSTRUCCIONES

Desde el municipio resaltaron la importancia la realización de estas tareas previo a la época de precipitaciones en el verano, para evitar los inconvenientes que trae el arrastre y acumulación súbita de agua. Además, hicieron un llamado a la comunidad para que colabore con la limpieza del arroyo, evitando arrojar basura y respetando los horarios y lugares establecidos para la recolección de residuos.

Recientemente, se intervino en la limpieza de arroyos y desagües en el asentamiento San Roque, Alto La Torre, barrio Ciudadela y Loma Golf y el cementerio "Parque Valle de las Rosas".

Revalorizan el patrimonio

TRABAJAN DESDE HACE DOS MESES

En el corazón de Palpalá, el barrio 11 de Octubre se prepara para celebrar un nuevo año de vida y conmemorar el 80° aniversario de un hito clave en la historia industrial del país: la Primera Colada de Arrabio Argentino, realizada el 11 de octubre de 1945 en la planta de Altos Hornos Zapla.

En este marco conmemorativo, la Municipalidad de Palpalá, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, avanza con trabajos de restauración en dos íconos patrimoniales del barrio: la antigua máquina que transportaba minerales desde la Mina 9 de Octubre y el mural alusivo a dicha gesta siderúrgica. Sergio Calisaya, agente municipal a cargo de los trabajos, hizo un llamado a la comunidad, recomendando a los vecinos, colaborar con en el mantenimiento y cuidado de las esculturas y monumentos. “Es fundamental que todos nos involucremos en la preservación de nuestro patrimonio”, apuntó el trabajador palpaleño.