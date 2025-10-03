Denunciaron estafa por más de $5 millones

Dos vecinos de la ciudad de Libertador General San Martín denunciaron que fueron estafados por la suma de 4,7 millones en total.

Según se supo, fueron dos casos en los cuales les hackearon las cuentas bancarias. Uno de ellos fue mediante el engaño de un supuesto operador de la compañía de que brinda servicio eléctrico, mientras que el otro hecho está relacionado a la pérdida de la billetera.

El primer hecho se trata de un hombre que días atrás, en horas de la mañana recibió un llamado telefónico de un sospechoso que le aseguró ser de la empresa que presta el servicio eléctrico en Jujuy.

De acuerdo a lo denunciado por la víctima, el inculpado le dijo que estaba promocionando un subsidio para los jubilados y que para poder ser beneficiario debía seguir ciertos pasos que le iba a indicar.

Por esa razón, una de las primeras órdenes que el damnificado recibió fue la de hacerse una cuenta en la billetera virtual de la tienda electrónica, mientras le solicitan los datos personales como ser el número de documento, fecha de nacimiento, además del nombre y apellido, completos.

El aparente representante de la empresa también le pidió que realice un reconocimiento facial, que es una de las medidas de seguridad para que la cuenta no sea hackeada. Una acción que la víctima llevó a cabo al instante.

Luego de estos aparentes requisitos, el sujeto que llamó al denunciante se despidió asegurando que a la brevedad iba a tener el alta para poder contar con una boleta subsidiada.

Sin embargo, días más tarde el damnificado ingresó a su cuenta bancaria de una entidad privada y notó que le habían extraído un millón de pesos. Además, le había solicitado préstamos por la suma total de 2 millones de pesos y desde la cuenta de una tarjeta de crédito le extrajeron 780 mil pesos.

De esta manera, la víctima se dio cuenta que había caído en una estafa y se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Libertador para realizar la denuncia.

Pérdida de la billetera

Mientras que el segundo hecho también se refiere a un vecino de la ciudad de Libertador, quien se dirigió a una sucursal de la empresa que recepciona los pagos de los servicios, para abonar sus facturas.

Fue entonces que una vez en el lugar el operador de la caja le refirió que tenía una deuda de un millón 2 mil pesos, la cual desconocía.

Ante esta situación, el hombre comunicó la novedad a su familia y fue su hijo quien ingresó a la página de una tarjeta de crédito. De esta manera, notó que tenía varias compras impagas en diferentes locales comerciales.

Luego, el denunciante recordó que hace un mes había extraviado su billetera, en la cual tenía la tarjeta de crédito que los sospechosos utilizaron en las compras efectuadas, además del DNI. También, se acordó que al otro día de la pérdida una pareja se acercó a su domicilio para devolverle las pertenencias.

Tras las denuncias de los damnificados, se totalizó la suma de 4 millones 782 mil pesos.