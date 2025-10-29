Lo multaron y atacó a golpes al policía de tránsito municipal

Un hombre de 38 años se encuentra detenido e imputado por agresiones, luego de protagonizar un violento episodio en contra del personal de tránsito de la comuna capitalina, tras ser multado.

Si bien el hecho ocurrió días atrás, recientemente salió a la luz luego de que el implicado conociera causa de imputación y designara abogado defensor.

Todo comenzó cuando los efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) recibió el alerta a través del sistema de emergencia 911 sobre un hecho de violencia en progreso en un tramo de la calle Zegada del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes en el lugar, tomaron conocimiento que un hombre de 38 años había atacado a golpes a un inspector de tránsito municipal, luego de que le labraran el acta de infracción por estacionar su camioneta en doble fila.

El conductor intentaba evitar que su vehículo fuera remolcado y ante esta situación, se negó a firmar el acta y atacó con un golpe de puño en el rostro al inspector, según se supo.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el protagonista fuera trasladado a la sede policial y se inicien los trámites de rigor, para la calificación que pesa sobre él.

Minutos más tarde, se hizo presente en la Seccional 4º del barrio Cuyaya el inspector agredido, un hombre de 49 años, quien presentaba una lesión en el labio y confirmó que el conductor le había propinado el golpe al momento de notificarle la infracción.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 4º por disposición del representante fiscal.