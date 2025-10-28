Fortalecedor encuentro

El rugby femenino crece en Jujuy, un claro ejemplo fue el encuentro provincial con apoyo institucional que se realizó hace unos días en el sur de la capital provincial.

El seleccionado femenino de Jujuy se enfrentó al combinado de Salta en una serie de encuentros que buscaron fortalecer la disciplina en la provincia pese al resultado.

El fin de semana pasado en el Suri Rugby Club se desarrolló la vuelta del Torneo Provincial de Rugby Femenino modalidad 15 ,organizado por la Unión Jujeña de Rugby con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Provincia.

El seleccionado de Jujuy es dirigido por Matías Taglioli Barac. El primer partido se disputó en Salta 10 de octubre y la revancha tuvo lugar en el barrio Alto Comedero, en una jornada que reafirmó el crecimiento y el compromiso con el rugby femenino en el norte argentino.

Matías Taglioli Barac destacó la importancia de estos encuentros como parte del trabajo conjunto para fortalecer la competencia local y proyectar nuevas jugadoras.

En tanto, desde el equipo de la vecina provincia destacaron que "se va formando el equipo pero más importante es se va formando un grupo humano importante".

Actualmente, Jujuy cuenta con tres clubes que desarrollan la disciplina: Sury Rugby Club (entrenamientos martes y jueves a las 21), Los Perales Rugby Club y San José Rugby Club en la ciudad ramaleña de San Pedro de Jujuy.

Desde la Secretaría de Deportes de la Provincia de Jujuy, la dirección de deportes de la Mujer invita a todas las mujeres interesadas a sumarse a esta disciplina, con el objetivo de formar las bases infantiles y juveniles que garanticen un verdadero crecimiento del rugby femenino en todo el territorio jujeño.