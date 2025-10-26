VIDEO. Bernis: “Hay que dejar que la gente se exprese hoy”

El vicegobernador de la provincia Alberto Bernis voto esta mañana en la escuela Belgrano

Dijo que “hoy es una jornada importante en el país donde se confirma un sistema de gobierno y se le da la espalda. Esperamos que la gente concurra a emitir su voto porque la provincia desde hace varias elecciones atrás no supera el 70% del padrón”.

Comentó que no supieron de inconvenientes en el inicio de los comicios.

Sobre la implementación de la Boleta única de Papel (BUP) dijo “este sistema debe ser transparente y claro. Se supone que será más rápido. Hay que dejar que la población se exprese con total libertad. Aquí todas las fuerzas se juegan su representatividad2.

Agregó que su sector político luchará por el federalismo.