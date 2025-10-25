Hubo capacitación a obreros rurales y productores de tabaco

Con una gran convocatoria de productores y trabajadores rurales de la zona tabacalera, se llevo a cabo con éxito una jornada de capacitación sobre "Buenas Prácticas Agrícolas en el uso responsable de fitosanitarios", organizado por la Delegación Jujuy del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

La capacitación se realizó en la Cooperativa de Tabacaleros en Perico, donde el Renatre junto a Casafe, Campo Limpio, Latitud Sur y los acopios de tabaco, trataron sobre las buenas prácticas laborales en la aplicación de fitosanitarios, gestión y disposición de envases, y la prevención de riesgos de trabajos en la aplicación, entre otros temas, con el objetivo de cuidar la salud de los operarios, sus familias y toda la comunidad rural.

"Se alcanzaron con éxito los objetivos planteados", aseguró el titular del Renatre en Jujuy, Jorge Rois. "Los asistentes se mostraron interesados, participativos y no se quedaron con dudas, lo que fue muy gratificante, ya que la organización de estas capacitaciones apuntan especialmente a que la información llegue y tenga un impacto realmente positivo en la vida del aplicador", destacó.

Por último Rois indicó: "Capacitar en buenas prácticas agrícolas es el camino para profesionalizar al trabajador y cuidar a la familia rural, hacia allí dirigimos los esfuerzos del Renatre. Gracias al trabajo coordinado con Casafe, Latitud Sur, Campo Limpio y los acopios de tabacos, logramos brindar este tipo de cursos de excelencia técnica, que redundan en beneficio de todo el sector".