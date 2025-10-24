°
24 de Octubre,  Jujuy, Argentina
LIGA PROFESIONAL
Casa de las Letras
ciclo
MUSICA EN VIVO
Ministerio de Educación de Jujuy
Abuso sexual a menor de edad
inseguridad
Alto Padilla
Elecciones 2025
Inseguridad

El Santuario de Río Blanco sufrió dos robos en trece días

El inculpado fue identificado y es buscado por la Policía.

Viernes, 24 de octubre de 2025 02:54

En menos de dos semanas, el Santuario de Río Blanco fue víctima de dos hechos delictivos. El accionar del inculpado quedó registrado por las cámaras de seguridad y sospechan que se trataría de la misma persona.

El episodio fue denunciado por Oscar Ramiro Jerez, coordinador de la carpa sanitaria Servidores de María, quien mencionó a este diario que el lugar sufrió dos ilícitos. Uno ocurrido el 10 de octubre, alrededor de las 14.45, y otro el pasado miércoles.

En el primero de los hechos el inculpado, quien fue identificado y cuyo actuar quedó registrado por las cámaras de seguridad, rompió la reja perimetral de una de las ventanas del salón de reconciliación del Santuario de Río Blanco, para ingresar y apoderarse de tres gazebos, tres mesas plegables, un botiquín de primeros auxilios y otros elementos.

La correspondiente denuncia fue radicada en la Subcomisaria Río Blanco, donde los denunciantes aportaron el material fílmico. Jerez explicó que la progenitora del presunto autor aportó la identidad del sujeto.

Mientras que el Santuario de Río Blanco sufrió un segundo ilícito el pasado miércoles a la tarde. Al respecto Jerez denunció que "se trata de la misma persona que cometió el robo anterior" y que en la ocasión sustrajo otro gazebo y un alargador de 150 metros de largo.

También solicitó a la comunidad que "si ven a una persona ofreciendo estos elementos, por favor no los compren y alerten a la Policía". En caso de tener alguna información, "pueden llamar a las autoridades o al 3883109648".

Las actuaciones complementarias se encuentran a cargo de los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

