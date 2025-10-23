Pascuttini: "Juntos vamos a ponerle fin a la crueldad"

A pocos días de las cruciales elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, el peronista Pedro Pascuttini, candidato a diputado nacional por el Frente Primero Jujuy Avanza (Lista 501), intensificó su campaña en la zona de las Yungas, haciendo un llamado enérgico a los jujeños para que lo acompañen con su voto y así "ponerle un límite a este gobierno insensato y cruel".

EN CADA LOCALIDAD | EXPRESAN SU APOYO A LAS LISTA 501

Durante un recorrido por San Pedro y localidades aledañas, el dirigente mantuvo encuentros con referentes y vecinos, donde centralizó su discurso en la crítica a la política económica y social de la administración nacional. Pascuttini fue categórico al señalar que "el ajuste del Gobierno se está aplicando sobre los sectores más vulnerables", mencionando específicamente a "los niños, los jubilados, la salud y la educación".

AFECTO | EL SALUDO DE LA MILITANCIA PERONISTA.

El candidato, cuya lista busca obtener una de las tres bancas que Jujuy renueva en la Cámara Baja, no escatimó en duros calificativos hacia el oficialismo, al que tildó de "soberbio" y "autoritario". Subrayó que la provincia necesita representantes en el Congreso que defiendan firmemente los intereses locales, ante lo que considera una "injusticia social muy fuerte" provocada por las medidas del Ejecutivo.

CARAVANA | LA FUERZA PERONISTA ESTA COPANDO LAS CALLES.

"Quiero ser la voz de los jujeños, la voz de la provincia. Luchar por nuestros intereses, luchar por lo que nos corresponde y, sobre todo, por el futuro de nuestros jóvenes, que no tienen la culpa de todo esto, pero son los que están pagando los platos rotos", afirmó Pascuttini con convicción.

JUNTOS | ENCUENTRO CON LOS JUBILADOS.

El referente del Frente Primero Jujuy Avanza cerró su mensaje con un llamado a la participación masiva y consciente en los comicios del domingo.

"Les pedimos que el día 26 nos acompañen con su voto. Cuando lleguemos, no va a llegar una persona o un grupo, vamos a llegar todos los jujeños para defender y ponerle un límite a este gobierno", concluyó el candidato a diputado nacional de la lista 501.