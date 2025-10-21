Sebastián López buscará la reelección en el Seom

El miércoles 12 de diciembre se desarrollarán las elecciones en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), en las que se renovarán la comisión directiva y la comisión revisora de cuentas. En ese marco, el actual secretario general Sebastián López buscará la reelección al frente del gremio, liderando una lista que, según destacó, refleja la diversidad territorial y generacional del sindicalismo municipal.

"Nosotros hemos presentado una lista plagada de delegados y militantes municipales de toda la provincia: hay gente de La Quiaca, Abra Pampa, Tilcara, Perico, San Pedro, Fraile Pintado, Vinalito y Caimancito. Eso la convierte en la lista más federal que va a estar compitiendo el 12 de diciembre", expresó López en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

El dirigente destacó además la composición plural del grupo que lo acompaña. "Hay gente joven, muchas mujeres, compañeros con experiencia y otros que harán sus primeras armas. Esta lista conjuga muchos factores y creemos que eso recibirá el acompañamiento masivo de nuestros compañeros a la hora de definirse por un proyecto sindical", apuntó el gremialista.

López remarcó que su espacio "encarna el proyecto sindical iniciado por Carlos 'Perro' Santillán, Juan Carlos Bejarano y Demetrio Vilte". En ese sentido, aseguró que "somos custodios de la historia, la tradición e innovación de nuestro sindicato. Hemos tomado como misión defender los derechos de los trabajadores municipales y estamos muy contentos con la lista que hemos conformado".

Según adelantó, la presentación oficial de la lista y sus propuestas se realizará una vez que la Junta Electoral confirme la oficialización de las candidaturas. "Cuando eso ocurra, vamos a realizar una presentación y daremos a conocer las nuevas propuestas para el período 2026-2030, además del resto de los nombres que integran el equipo", .

Al hacer un balance de su gestión, el actual secretario general destacó varios logros alcanzados en los últimos años. "Hemos innovado e introducido capacitaciones y aulas virtuales, democratizamos la información y salimos a enseñar a los compañeros cómo leer un recibo de sueldo. Instalamos temas de los cuales antes no se hablaba, como las malas liquidaciones y el blanqueo salarial", explicó.

También subrayó los avances en materia laboral. "Logramos la desprecarización en varias intendencias, donde hoy ya no hay compañeros fuera de planta permanente. Conseguimos recategorizaciones y acompañamos cada reclamo. Nuestro orgullo es que cuando la gente nos necesitó, como en el 'Jujeñazo', estuvimos presentes; fuimos uno de los pocos que se mantuvo al frente de la lucha".

Consultado sobre la posibilidad de que se presente otra lista, López confirmó que "hubo impugnaciones" y que ahora todo está en manos de la Junta Electoral. "Hicimos las presentaciones correspondientes, el proceso viene desarrollándose con normalidad y esperamos que en los próximos días se oficialicen las listas", señaló.

De cara a los comicios, sostuvo que su espacio llega con una expectativa positiva, ya que "nuestra mejor campaña son estos cuatro años de gestión. Vamos a seguir con esa línea de trabajo, siempre al servicio de los compañeros municipales". Al mismo tiempo, agregó que "convocamos a todos los compañeros a defender nuestro sindicato, a participar y a seguir construyendo unidad y organización desde el Seom".

Finalmente, López adelantó que este miércoles, junto a otros sindicatos, el Seom participará de una reunión con la Intergremial para exigir la reapertura de paritarias, en el marco de un contexto económico que afecta a los estatales.