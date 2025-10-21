Los Linces brillaron en la primera fecha de la Copa de Plata

El evento se realizó el pasado sábado 18 de octubre en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita de San Salvador de Jujuy y participaron delegaciones de distintas provincias del norte argentino, entre ellas "Fotos del Alma" (Corrientes), "Luceros Formoseños" (Formosa), "Municipalidad de La Banda" (Santiago del Estero) y "Los Yaguareté" (Salta), en una jornada que combinó deporte, inclusión y compañerismo.

Durante la fecha, Los Linces disputaron dos encuentros, empatando el primero frente a La Banda y logrando una destacada victoria por 2 a 0 ante Luceros Formoseños, resultado que los posiciona segundos en la tabla general.

El equipo buscará su clasificación a las finales nacionales en la próxima fecha, que se disputará el 15 de noviembre en la provincia de Salta, buscando llegar a la final que se jugará en Buenos Aires en diciembre.

“La verdad que fue un éxito en todos los sentidos: en lo organizativo, en lo deportivo y en lo social. Volver a ser locales, poder organizar un evento de estas características en nuestra provincia después de varios años, fue muy importante para nosotros. Contar con el acompañamiento de la familia, los amigos, los medios y las autoridades nos llena de orgullo”, expresó Facundo Mota, integrante de Los Linces.