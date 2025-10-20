Tres heridos con arma blanca durante este fin de semana

Durante el fin de semana se registraron tres hechos de sangre en dos ciudades de la provincia. Dos episodios ocurrieron como resultado de grescas en la ciudad de Perico y en la capital jujeña. Mientras que un taxista fue herido con un arma blanca por una pareja que solicitó el transporte y lo asaltó en el barrio Alto Comedero.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, uno de los hechos se registró el pasado viernes alrededor de las 19.50 en la intersección de la avenida Forestal y la calle Chalicán del barrio Alto Comedero de la ciudad capital.

Fue en esas circunstancias que personal del Sistema de Emergencias 911 alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre con una herida sangrante en el torso, junto a una mujer.

De inmediato una comisión policial se constituyó en el lugar, donde constataron la presencia de un joven de 22 años, quien se encontraba sin remera y con una puñalada en el torso con abundante pérdida de sangre.

La víctima fue trasladada de urgencias al hospital "Carlos Snopek", donde fue diagnosticada con herida punzocortante en el tórax y quedó alojada en sala de Observación a la espera de estudios complementarios para determinar la gravedad.

Los efectivos se entrevistaron con una joven de 26 años, quien manifestó que su pareja protagonizó una pelea con otro sujeto en la vía pública y que en un momento determinado, el inculpado extrajo un arma blanca y lo apuñaló, para luego darse a la fuga.

La denuncia fue radicada en la Seccional 46° y pese a los recorridos por parte del personal policial, hasta el momento no lograron dar con el paradero del agresor.

Pelea en Perico

La misma fuente indicó a este matutino que un segundo hecho de sangre tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 20.20 en el barrio La Posta.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho cuando un hombre ingresó por sus propios medios a la guardia del hospital "Arturo Zabala" y pidió asistencia por una herida de arma blanca.

El personal médico auxilió a la víctima, que presentaba una puñalada en el muslo de la pierna derecha, y quedó alojada en la sala de Observación.

Un efectivo policial que presta guardia en el nosocomio se entrevistó con el hombre, quien manifestó que caminaba por un tramo de la avenida José Hernández, a la altura de un polideportivo, cuando fue increpado por dos sujetos.

Allí, según el hospitalizado, inició una pelea que concluyó cuando uno de los agresores se apoderó de un cuchillo y lo atacó. Sin embargo, la víctima se negó a realizar la correspondiente denuncia y a aportar la identidad de los inculpados.

Taxista asaltado

El tercer episodio ocurrió alrededor de las 4.50 del pasado sábado y tuvo como escenario la intersección de la avenida La Intermedia y la calle Guayatayoc del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

La víctima fue un hombre de 34 años que realizaba sus labores como taxista y que fue herido con un arma blanca en un brazo y en el torso por una pareja que solicitó el servicio de transporte en el centro capitalino.

Cuando llegaron al destino solicitado, uno de los inculpados extrajo el arma blanca y atacó al conductor. Mientras que su cómplice sustrajo dos billeteras, la llave del vehículo y juntos emprendieron la fuga.

El conductor se constituyó en la Seccional 46°, donde radicó la correspondiente denuncia.

Debido a las heridas tuvo que ser trasladado por personal del Same al hospital "Carlos Snopek".