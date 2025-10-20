La Biblioteca Popular “Domingo T Pérez”, de El Carmen, fue escenario recientemente de un encuentro en el que se destacó la presentación de un auspicioso proyecto concebido para incentivar la lectura. En primer término se celebró el Día de las Bibliotecas Populares de Jujuy para luego dar inicio al VII Encuentro de bibliotecas populares y públicas de la provincia que reunió a autoridades y representantes de instituciones de las cuatro regiones de la provincia: Valles, Yungas, Quebrada y Puna.

Durante la actividad -organizada por la Federación de bibliotecas populares y públicas de Jujuy- hablaron el presidente de la entidad anfitriona, Federico Jorge; la titular de la federación, Marta Maizares; y el director de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena.

A continuación se presentó el proyecto por más lectores 2025 “Que abran las puertas que quiero volar”, de la biblioteca “Bartolomé Mitre” coordinado por la docente María H Murillo. Seguidamente, referentes de la Biblioteca Popular de Susques expusieron bibliografía de autores de la Quebrada y Puna.

Luego los presentes disfrutaron de la poesía “A las bibliotecas”, de Élida Andrea Llampa, de la biblioteca “Jorge Calvetti”; y de la puesta “Copleando vengo de la Puna”, a cargo de Santino Subelza, de la Biblioteca Popular de Puesto del Marqués. Actuaron también el coro y grupo de danzas de El Carmen.