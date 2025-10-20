°
Mejores condiciones para los vecinos

Avanzan las obras en escaleras urbanas de la ciudad

La Secretaría de Infraestructura inició obras en distintos puntos de la capital jujeña donde se conectan diferentes barrios y éstos con el barrio Centro.

Lunes, 20 de octubre de 2025 17:15

La Secretaría de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), lleva adelante un plan de obras de refacciones y puesta en valor de escaleras en diferentes puntos de la ciudad capital, trabajos ejecutados con fondos provinciales y ejecutados por tres empresas jujeñas.

Obras para conectar barrios y barrio Centro

Las acciones de la Secretaría de Infraestructura, a cargo de José Suarez, forman parte de un plan integral de mejora de la conectividad peatonal en la capital, para fortalecer la accesibilidad y la integración de los distintos sectores de la ciudad, y brindar mejores condiciones para los vecinos que a diario transitan por las zonas.

Los frentes de trabajo se dan en las siguientes conexiones:

  • entre barrio San Martín (calle Cnel. Goyechea) y barrio Centro (calle Patricias Argentinas);
  • entre barrio Belgrano (calle Santa María de Oro) y calle Lavalle, en barrio Centro;
  • entre el barrio Centro y el área de El Chingo;
  • entre barrio Ciudad de Nieva (pasaje Valladolid) y barrio Centro (calle San Martín);
  • en la interconexión de calles Buenos Aires e Iguazú, en barrio Mariano Moreno;
  • entre barrio Gorriti (intersección Av. El Éxodo y calle Campero) y barrio Alto Gorriti (calle Santa Catalina); y
  • en la intersección de Av. El Éxodo y la calle República de Siria.

Al presente, las obras avanzan con énfasis en las conexiones que vinculan los barrios Belgrano, San Martín y Ciudad de Nieva con el barrio Centro; en este último caso, que se da entre el pasaje Valladolid del barrio Ciudad de Nieva y la calle Patricias Argentinas, del barrio Centro, se están dando tareas de demolición, movimiento de suelos, excavaciones y colocación de hormigón de limpieza para canal de desagüe, como una primera etapa de obras.

