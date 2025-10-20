Medallas sustentables para los destacados

En el marco de la política ambiental que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, desde la Dirección General de Desarrollo, a través de las Direcciones de Innovación y de Oficios y Empleo, se llevó adelante una innovadora iniciativa que marcó un precedente en materia de sostenibilidad: la producción de medallas sustentables elaboradas con materiales reciclados para el maratón organizado recientemente por el Rotary Club.

El proyecto consistió en la recuperación y reciclado de botellas y bolsas plásticas, que fueron transformadas en 300 medallas totalmente sustentables. Cada una de ellas representó no solo un reconocimiento al esfuerzo deportivo, sino también un símbolo del compromiso del municipio capitalino con el cuidado ambiental.

Fueron 300 botellas que dejaron de ser basura para convertirse en un premio, y 100 bolsas plásticas menos contaminando nuestros paisajes en un importante trabajo artístico al mismo tiempo. Las tiras de las medallas se confeccionaron con retazos reutilizados del Banco de Telas, aportando creatividad y valor agregado a una producción 100 % responsable. La concreción de esta propuesta fue posible gracias al trabajo articulado entre distintas áreas municipales y al apoyo del Concejo Deliberante, a través de su presidente, Lisandro Aguiar, quien donó la impresora utilizada en el proceso de fabricación.

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia ambiental sostenida, que promueve la economía circular, la innovación y el trabajo colaborativo, con el objetivo de consolidar una ciudad más verde, inclusiva y comprometida con su entorno. Es todo un ejemplo a seguir.