Primera jornada "Kids" en San Pedro de Jujuy

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy organizó la primera jornada de "Ciclismo Kids", un programa que acerca el deporte de las dos ruedas a los barrios logrando contar con más de un centenar de niñas y niños en el Parque Lineal I.

Para ser la primera jornada, sin dudas que el saldo fue "altamente positivo, sobre todo el ver a tantos chicos con sus bicicletas, ya sea de mountain bike, paseo, de carrera, a los más pequeños con las camicletas, monopatín que son esas bicis sin pedales, nos llenó el corazón de alegría", apuntó el jefe comunal, Julio Bravo, estuvo acompañando a los chicos.

También destacó el trabajo mancomunado en la organización por parte de las autoridades del Centro Vecinal de barrio Cosentini, José Troncoso, de manera conjunta con el municipio a través del Departamento de Deportes Extremos y las diversas áreas operativas.

Por su parte Gabriel Rocha, dijo que "tuvimos un día muy lindo el clima nos ayudó un poco porque la verdad que pensamos que iba a hacer muchísimo calor y tuvimos una jornada nublada y sobre el final la llovizna que no afectó el desarrollo de la jornada".

El titular del Departamento de Deportes Extremos remarcó que "hubo mucho trabajo en todo el sector, todo el circuito estuvo bien señalizado, bien ordenado, entregamos más de 90 trofeos reconociendo la presencia de cada uno de los corredores".

Sucede que más allá de enmarcar a los ciclistas infantojuveniles en un podio, a todos se les entregaron premios, tuvimos varias categorías, la concurrencia también masiva de la familia, fue un primer paso que dimos para darle continuidad a este ciclismo infantil promocionando, desarrollando el deporte", opinó. Y la convocatoria fue muy buena, ya que el Parque Lineal I se encuentra justamente entre los barrios Libertad, Los Lapachos, Presidente Perón "el centro vecinal se puso la organización al hombro, ya que se sumaron con las inscripciones, fue una linda jornada participativa entre amigos, entre familia, y se ve reflejado en cada uno de las sonrisas de los chicos", finalizó conforme el funcionario ramaleño.