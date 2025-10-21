Jonatan "Bam Bam" Rivero ganó el interprovincial

Buenas noticias para el deporte de Jujuy provenientes de La Rioja en kick boxing.

El jujeño Jonatan "Bam Bam" Rivero se coronó como campeón interprovincial al vencer a Samuel Sánchez en la denominada "Noche de los Gladiadores", combate que se llevó a cabo en la ciudad de Chilecito.

El deportista todavía con la adrenalina dentro de su cuerpo debido a la consagración en tierras riojanas dialogó con El Tribuno de Jujuy hablando un poco de todo.

"Este amor por el deporte de contacto lo tengo hace 12 años, tiempo desde que lo práctico. Ponerme los guantes me hace muy feliz la verdad", confesó el entrevistado confesando un poco sobre el porque de su amor por esta disciplina.

Directamente en cuento a la contienda llevada a cabo en el interior riojano, Rivero sostuvo: "Y ganar la pelea en Chilecito fue algo muy lindo y también fue una pelea dónde me puse a prueba por que venia de una lesión y con mí equipo decidimos ir y dar pelea igual. Y bueno entre a la jaula pelee los tres rounds di todo lo que tenía y gracias a dios volvimos con el título de chilecito a casa".

Rivero pertenece al Dojo Tauros del reconocido entrenador Enrique "Quique" Orozco. "Vamos peleando en todos lados y vamos dejando bien vista a la provincia", dijo el pupilo reconociendo el trabajo de su equipo para este presente verdaderamente prometedor.

Además, el peleador jujeño que venía de tener una destacada actuación en Brasil expresó: "Quiero agradecer al Frente Primero Jujuy Avanza que me dieron una mano con mí viaje. Ellos me dieron una mano justo unos días antes de la pelea y pude viajar a La Rioja".