Precio de la Nafta
Conicet
Crimen de Alto Comedero
asueto
arterias
Movimiento Derecho
wellness
Estilos de vida

Del ritual ancestral al fenómeno wellness

De una infusión milenaria a protagonista del estilo de vida saludable, el té se consolida como una de las bebidas más elegidas por quienes buscan bienestar, pausa y nuevos hábitos de consumo.

Lunes, 15 de diciembre de 2025 14:44

Durante los últimos años, una bebida ancestral recuperó protagonismo en la vida cotidiana y en las conversaciones digitales: el té. Lo que durante décadas estuvo asociado a la tradición o a un ritual doméstico, hoy se inscribe dentro de una narrativa más amplia vinculada al bienestar, la salud y el autocuidado. En cafeterías, redes sociales y búsquedas en internet, la infusión vuelve a ocupar un lugar central.

El café podría proteger al corazón de las arritmias

Este resurgimiento no es casual. Detrás del fenómeno confluyen cambios culturales, avances científicos y una transformación en los hábitos de consumo que explican por qué el té se convirtió nuevamente en tendencia.

El origen del té se remonta a miles de años atrás, con raíces profundas en la cultura china y una expansión posterior hacia Asia, Europa y América. A lo largo de la historia, la infusión acompañó ceremonias sociales, prácticas espirituales y momentos cotidianos, consolidándose como una de las bebidas más consumidas del mundo después del agua.

En la actualidad, esa tradición se resignifica. El té ya no se limita a su valor cultural, sino que se integra a una lógica contemporánea que privilegia el equilibrio físico y mental. En ese marco, estudios científicos destacan que su consumo moderado, dentro de una alimentación saludable, puede aportar beneficios vinculados a la salud cardiovascular, el metabolismo y la reducción del estrés.

El secreto para un café perfecto, revelado por los expertos

Gran parte de este interés se explica por la presencia de polifenoles y antioxidantes, compuestos naturales asociados a la protección celular y al bienestar general. Estos atributos impulsaron una nueva narrativa en torno al té, que pasó de ser una bebida tradicional a posicionarse como una alternativa funcional frente a otras infusiones o bebidas industrializadas.

El crecimiento del mercado global del té refleja este cambio de paradigma. En los últimos años se expandieron las categorías de tés orgánicos, blends premium, infusiones funcionales y bebidas listas para consumir. La industria respondió así a una demanda cada vez más informada y exigente, que prioriza la calidad de los ingredientes y los beneficios asociados al consumo.

Las redes sociales también cumplieron un rol clave en este fenómeno. Plataformas como Instagram y TikTok contribuyeron a instalar al té como parte de rutinas de bienestar, pausas conscientes y estilos de vida saludables. Preparaciones como el matcha, el té verde o las infusiones herbales ganaron visibilidad a través de imágenes cuidadas y relatos que asocian la bebida con la calma, la estética y el equilibrio.

Este cruce entre tradición y modernidad transformó al té en una experiencia que va más allá del sabor. Para muchos consumidores, preparar una taza implica un momento de desconexión, una pausa en la rutina o un gesto de autocuidado. En un contexto atravesado por el ritmo acelerado y la hiperconectividad, el ritual del té aparece como una forma de recuperar tiempo y atención.

