El Movimiento Derecho al Futuro abrió su sede partidaria en Jujuy

Con un amplio respaldo de dirigentes y funcionarios municipales peronistas de diferentes municipios y comunas de la provincia, el Movimiento Derecho al Futuro abrió hoy al mediodía en esta ciudad su sede partidaria, ampliando su presencia territorial como espacio político conducido por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La ministra de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual del gobierno bonaerense, Estela Díaz llegó a la provincia para su apertura junto al secretario General de la CTA de los trabajadores, Santiago Hamud.

“Empezamos a plantar oficialmente la bandera de Axel Kicillof en Jujuy”, porque “estamos convencidos que él es la persona indicada para encarar el proceso electoral del 2027 que nos llevará a una victoria electoral permitiendo ganar el Gobierno nacional y de esa manera, encaminar al país en la productividad, el trabajo, y la educación”, manifestó Hamud.

Defensa | Santiago Hamud afirmó que con Díaz puso el pecho “contra la política represiva en la provincia”.

Con Díaz “estuvimos en las calles peleando contra todos los atropellos del gobierno de Gerardo Morales y las situaciones que tuvimos que enfrentar en Jujuy; ella estuvo aquí las veces que fueron necesarias poniendo el pecho junto a nosotros contra la política represiva que vivimos en la provincia”.

La funcionaria bonaerense muy bien recibida por la dirigencia y militancia peronista apuntó que siempre “es una gran alegría cuando se abre una casa militante y necesitamos muchas de estas casas en un momento en que el pueblo al está pasando muy mal porque afronta numerosas necesidades y en ellas pueda encontrar soluciones”.

Militancia | Dirigentes mujeres vecinales, sociales, políticas y legisladoras municipales con la ministra Estela Díaz.

El gobernador Kicillof “siempre nos remarca que tenemos que estar al lago de la gente”, el peronismo “tiene que volver a gobernar la Argentina porque hay que llevar adelante un proyecto que cuide nuestro pueblo, le interese y se preocupe por las necesidades de quienes más lo precisan y que es la mayoría del pueblo”.

Además “queremos volver a ser gobierno en Jujuy, como dijo el compañero Hamud sé cómo fue castigado el pueblo de esta provincia, entonces necesitamos encontrarnos y reconstruir una fuerza que vuelva a darle esperanzas a nuestro pueblo, y esa fuerza como dice Kicillof no se resolverá en el conurbano, y sí desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego”.

Acompañamiento | Respaldo a Axel Kicillof a través de Díaz de Candelaria Pérez Abregú, Ayelén Dionisio y Romina Morales.

Los concejales de Libertador General San Martín y de El Carmen, Romina Morales y Adrián Mendieta; el presidente de la Comuna de Volcán, René Galíndez; la dirigente de la Juventud Peronista, Candelaria Pérez Abregú; y el vocal municipal de Volcán, Juan Castillo presenciaron la apertura de la sede partidaria.

También estuvo Ayelén Dionisio, secretaria de Políticas públicas de la municipalidad de Abra Pampa; Romina López, directiva de la CTA de los trabajadores; dirigentes del Partido Justicialista; referentes barriales, gremialistas, de organizaciones sociales y militantes.

Esta tarde desde las 15 en Humahuaca al 270 del barrio Luján, Díaz, Hamud junto a militantes, referentes sociales y dirigentes políticos lanzarán el Movimiento Derecho al Futuro en la provincia, de cara a las elecciones generales del 2027.