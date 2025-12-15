Hábitos para mantener las arterias limpias y el arterias limpiasfuerte

Si le diagnostican una enfermedad cardíaca, puede parecer repentino. Pero, por lo general, las enfermedades cardíacas comienzan de forma silenciosa y empeoran lentamente. Es posible que no note síntomas durante mucho tiempo, pero la placa (compuesta por colesterol, grasa y calcio) puede acumularse en las arterias y causar enfermedades cardíacas.

Las arterias transportan sangre oxigenada a todos los órganos del cuerpo. La acumulación de placa puede estrechar los vasos sangre. Esto dificulta el flujo sangre , obligando al corazón a trabajar más y aumentando el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular y otras afecciones graves.

Pero puede tomar medidas para proteger su corazón. "Unos hábitos diarios sencillos pueden ayudar a prevenir la acumulación de placa y mantener las arterias sanas", afirmó el Doctor Ankur Gupta , cardiólogo intervencionista de Banner - University Medicine Cardiology Scottsdale.

Cómo se acumula la placa en las arterias

La acumulación de placa, conocida como arteriosclerosis, comienza cuando las paredes internas de las arterias se dañan. Factores como el colesterol alto, la sangre , el tabaquismo o la diabetes suelen causar este daño. Con el tiempo, los depósitos de grasa se acumulan en estos puntos débiles y luego se endurecen.

Es posible que no sienta ningún síntoma hasta que la acumulación empeore, por eso es tan importante tomar medidas para prevenirla.

Cómo mantener las arterias limpias con hábitos de vida

Siga estos hábitos de vida para la salud cardíaca y reduzca la probabilidad de acumulación de placa en las arterias. "Estas intervenciones rápidas son acciones cotidianas y rápidas que marcan una gran diferencia para su corazón a largo plazo", afirmó el Dr. Gupta.

1. Siga una dieta que mantenga las arterias sanas

Lo que comes influye mucho en la salud de tus arterias. "Una alimentación adecuada puede ayudar a reducir el colesterol y a mantener una buena circulación sangre ", afirmó el Dr. Gupta.

Concentrarse en:

Alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Proteínas magras como pescado, pollo y legumbres.

Grasas saludables para el corazón, como el aceite de oliva, los frutos secos y el aguacate.

Limite los alimentos procesados ​​y fritos, el azúcar añadido y las grasas saturadas.

Una dieta de estilo mediterráneo o DASH centrada en productos coloridos, cereales integrales y grasas saludables puede proteger las arterias y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

2. Mueva su cuerpo regularmente

El ejercicio ayuda al cuerpo a utilizar el oxígeno de forma más eficiente y mantiene una circulación saludable . Además, puede aumentar el colesterol HDL (bueno) y reducir el colesterol LDL (malo).

“Intenta realizar al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, como caminar a paso ligero, nadar o montar en bicicleta”, dijo el Dr. Gupta. Incluso los pequeños esfuerzos cuentan. Intenta caminar 10 minutos después de comer o estirarte durante los descansos en el trabajo.

3. No fumes ni vapees

Fumar es una de las formas más rápidas de dañar las arterias. Las sustancias químicas del tabaco dañan las paredes de los vasos sangre , promueven la acumulación de placa y facilitan la formación de coágulos. Lo mismo ocurre con los productos de vapeo que contienen nicotina.

Incluso si has fumado o vapeado durante mucho tiempo, no es tarde para dejarlo. Los beneficios comienzan casi de inmediato. "En cuestión de semanas, la circulación mejora y las arterias empiezan a repararse", afirmó el Dr. Gupta.

4. Controlar la presión sangre y el colesterol

La presión sangre alta y el colesterol alto a menudo no causan síntomas, pero ambos dañan silenciosamente las arterias con el tiempo. Por eso, las revisiones periódicas son clave.

Hable con su médico sobre sus valores y si necesita cambios en su estilo de vida o medicamentos . Controlar la presión sangre alta y el colesterol puede ayudar a prevenir la obstrucción de las arterias.

5. Cuida tu peso, pero céntrate en los hábitos, no en la perfección.

Cargar con sobrepeso puede sobrecargar el corazón y las arterias. Pero incluso una pérdida de peso del 5% al ​​10% puede mejorar la presión sangre y el colesterol. En lugar de centrarse en la báscula, preste atención a hábitos saludables y constantes, como una alimentación equilibrada, actividad física regular y control del estrés.

6. Concéntrese en el sueño y la gestión del estrés.

“La falta de sueño y el estrés crónico pueden elevar la presión sangre y aumentar la inflamación de las arterias”, afirmó el Dr. Gupta. Para dormir mejor, cree una rutina relajante para la hora de acostarse, limite el uso de pantallas antes de acostarse y procure dormir de siete a ocho horas cada noche.

Controlar el estrés es igual de importante. Prueba la respiración profunda, la atención plena, escribir un diario o hacer ejercicio suave para relajar la mente y el cuerpo.

7. Limite el alcohol

El exceso de alcohol puede elevar la presión sangre y los niveles de triglicéridos. Para la salud cardiovascular, es mejor evitar o limitar el consumo de alcohol. Si decide beber, no lo haga más de una copa al día si es mujer y dos si es hombre.

Señales de que sus arterias podrían no estar sanas:

En las primeras etapas, la obstrucción arterial puede no causar síntomas. A medida que la obstrucción empeora, podría notar:

Dolor o presión en el pecho

Dificultad para respirar

Fatiga con actividad ligera

Entumecimiento o debilidad en los brazos o las piernas

Estos síntomas también pueden estar relacionados con otras afecciones, pero siempre es recomendable consultar con un doctor. Recibir atención médica es especialmente importante si tiene factores de riesgo como tabaquismo, diabetes o sangre .

Cuando los cambios en el estilo de vida no son suficientes

Cada elección saludable que haces, como lo que comes, cómo te mueves y cuánto descansas, ayuda a mantener tus arterias limpias y tu corazón fuerte.

Pero a veces, incluso con hábitos saludables, la genética o factores de riesgo a largo plazo pueden provocar la acumulación de placa. Pruebas como un perfil de colesterol, una tomografía computarizada o una angiografía pueden ayudar a su doctor a determinar el estado de sus arterias. Si necesita tratamiento, las opciones avanzadas y mínimamente invasivas pueden restablecer un flujo sangre saludable y ayudarle a recuperarse.

Si está preocupado por la salud de su corazón, comuníquese con un cardiólogo de Banner Health para obtener más información sobre sus factores de riesgo y qué puede hacer para mantener su corazón sano.