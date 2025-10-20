La dura infancia de Roña Castro

Jorge “Roña” Castro fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity, luego de no haber podido cumplir con las expectativas del jurado, quienes describieron que su plato tenía "problemas con la textura", "albóndigas apelmazadas" y un "puré muy rústico". "El puré no tenía grumos. Era de leche y manteca ... Pasa que la albóndiga salió para la mier**, era una croqueta”, destacó el boxeador. Y sumó: "Son cosas que ocurren y es un juego".

Tras su revolucionada salida del certamen, el campeón mundial se sinceró en el living de Chef al Diván, el ciclo conducido por Vero Lozano. Reflexionó sobre su fugaz paso por la cocina más famosa del país y, entre anécdotas y emociones, abrió su corazón para hablar de una infancia marcada por el hambre.

"Mi niñez fue muy dura, he pasado hambre, frío. Tuve una infancia muy mala con mi viejo. Era muy violento", reveló Castro. No obstante, a pesar de los difíciles momentos que atravesó aseguró: "No fui rencoroso. Cuando pude darle una mano, lo hice. Lo llevé a que me vea campeón del mundo".

En la actualidad, el deportista ya retirado cumple funciones solidarias con grandes comunidades de personas que precisan ayuda. "Tenemos 14 comedores, nueve merenderos. Tenemos 6.400 personas. Va mucha gente grande y por ahí es el único plato que comen en el día", comentó.

Antes de finalizar la entrevista con la periodista, repasó su corto paso por MasterChef Celebrity y destacó que, a pesar de todo, “es un juego”. “Siempre está la posibilidad de perder … En mi deporte, pensé que era imbatible y uno me ganó. Siempre fui un ganador”, sentenció.

A pesar de los golpes que recibió dentro y fuera del ring, “Roña” demuestra que la verdadera fuerza está en la resiliencia. Su paso por el certamen fue breve, pero su historia de vida y el compromiso solidario que tiene para con los demás dejaron una huella imborrable en sus compañeros.