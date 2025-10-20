°
20 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Hong Kong
pareja
Pedidos de Captura
Agua potable
Maxi López
Roña Castro
San Pedro
Ciudad de las Artes
SAN PEDRO

Recuperan nueve motos robadas en varios hechos

Tras arduas investigaciones se logró esclarecer diversos hechos ilícitos que involucraban un total de nueve motovehículos

Lunes, 20 de octubre de 2025 21:45

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 correspondiente a la ciudad de San Pedro, secuestraron 9 motos en diversas circunstancias.

Los rodados recuperados, seis poseían pedido de secuestro activo, dos por establecer procedencia y uno de ellos por falta de documentación.

Tras un arduo trabajo investigativo realizado por personal de Brigada,lograron esclarecer diversos hechos ilícitos que involucraban un total de nueve motovehículos.

Todas las motos fueron trasladadas a la Unidad Policial a fin de dar continuidad con las diligencias de rigor.

