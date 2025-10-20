Recuperan nueve motos robadas en varios hechos

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 4 correspondiente a la ciudad de San Pedro, secuestraron 9 motos en diversas circunstancias.

Los rodados recuperados, seis poseían pedido de secuestro activo, dos por establecer procedencia y uno de ellos por falta de documentación.

Tras un arduo trabajo investigativo realizado por personal de Brigada,lograron esclarecer diversos hechos ilícitos que involucraban un total de nueve motovehículos.

Todas las motos fueron trasladadas a la Unidad Policial a fin de dar continuidad con las diligencias de rigor.