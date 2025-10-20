Sin dudas, el Día del Seguro es un acontecimiento muy importante para el país y el mundo. Se trata de una actividad económica cuyo objetivo es velar por la seguridad y tranquilidad de las personas.

En este marco, el gerente comercial de Caruso Seguros, Joaquín Vallejo envió un cordial saludo a los colaboradores, promotores, cobradores, productores y personal operativo de la empresa que dirige. "En este día es importante agradecer a todos los colegas de la provincia y por sobre todo, a los trabajadores de Caruso por la labor constante y a los clientes, por su permanente compañía", destacó Vallejo y recordó que la empresa de seguros es una de las más tradicionales y prestigiosas de la provincia.

"Día a día trabajamos para proteger a la familia jujeña de eventos imprevistos, tratamos de contener desde nuestro lugar como institución y siempre hacer de la prevención un punto fundamental. Desde nuestra perspectiva creemos que todo se inicia desde la concientización en las personas", reflexionó el directivo de la empresa aseguradora.

Gran trayectoria

Caruso Seguros cuenta con medio siglo de trayectoria empresarial, un patrimonio consolidado y solvencia financiera, ocupando un lugar destacado en el ámbito del mercado nacional de seguros.

Es importante destacar que sus servicios tienen alcance nacional, ya que fueron pensados para adaptarse a los requerimientos de asegurados individuales y corporativos de todo el país donde ha radicado sus agencias y representantes. Y estas prestaciones se proyectan en realidades concretas de expansiones locales regionales y también fuera del país.

Este crecimiento es el resultado de la búsqueda de una protección nacional excepcional, que estructura redes de servicios y beneficios adicionales para todos sus asociados.

"Tenemos más de un millón de asegurados, Caruso fue nombrada como la empresa de seguros número uno en Jujuy. No obstante, anhelamos seguir creciendo, dando prioridad a los clientes", señaló.

Por ultimo informó que "está en vigencia un Seguro de Salud, destinado a paliar situaciones de las personas que se encuentra sin cobertura de salud. De igual forma estamos comercializando el Seguro de Accidente Personal Escolar, campaña que se ha iniciado para captar los colegios de la provincia que deseen contar con tal cobertura", finalizó