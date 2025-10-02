Día de la Madre: cuándo cae este año

El Día de la Madre en Argentina se celebra en la Argentina el tercer domingo de octubre debido a una serie de factores históricos y religiosos que confluyeron a lo largo de los años.

Este año, la fecha festiva y familiar cae el domingo 19 de octubre.

Por qué se celebra el Día de la Madre

Influencia religiosa: La celebración del Día de la Madre en Argentina tiene sus raíces en la festividad católica de la Maternidad de la Virgen María, que tradicionalmente se celebraba el 11 de octubre.

Iniciativa del Papa Pío XI: En 1931, el Papa Pío XI instituyó oficialmente la fiesta de la Maternidad Divina de María, lo cual reforzó la importancia de esta fecha en el calendario litúrgico.

Adopción en Argentina: En Argentina, se decidió adoptar esta celebración religiosa como el Día de la Madre, buscando honrar a todas las madres y su rol fundamental en la sociedad.

Fijación de la fecha: Inicialmente, el Día de la Madre se celebraba el domingo más cercano al 11 de octubre, pero luego se estableció definitivamente el tercer domingo de octubre como fecha fija.

Día de la Madre: ¿por qué el tercer domingo de octubre?

La elección del tercer domingo de octubre se debió a la necesidad de establecer una fecha fija y estable para la celebración, evitando así las variaciones anuales que se producían al celebrarlo el domingo más cercano al 11 de octubre.

En resumen, la celebración del Día de la Madre en Argentina el tercer domingo de octubre es el resultado de una combinación de factores religiosos y culturales.

La fecha fue elegida para honrar a todas las madres y para mantener una tradición que se ha arraigado profundamente en la sociedad argentina.