Policiales

Siniestro vial en el acceso sur

Una camioneta colisionó con una moto en la intersección de avenida Corrientes y Párroco Marshke.

Jueves, 02 de octubre de 2025 08:53

Un choque entre una motocicleta y una camioneta se registró este jueves por la mañana en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, específicamente en la intersección de las avenidas Corrientes y Párroco Marshke.

Según los primeros informes, el siniestro habría ocurrido cuando la camioneta, que circulaba por avenida Corrientes, fue impactada por una motocicleta que se desplazaba por Párroco Marshke a gran velocidad. Testigos afirmaron que el conductor de la moto no llevaba puesto el casco.

Producto del impacto, el motociclista resultó con heridas leves. Personal del SAME llegó al lugar para asistirlo, constatando que sus lesiones no eran de gravedad. Tras el accidente, el hombre logró incorporarse por sus propios medios.

En tanto, los cuatro ocupantes de la camioneta involucrada no reportaron ningún tipo de lesión y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

El hecho provocó demoras en el tránsito de la zona, mientras las autoridades competentes investigan las causas precisas del choque.

