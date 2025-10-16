Exposición de talleres municipales en el Paseo Pachamama

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una exposición de talleres desarrollados en los distintos Centros de Participación Vecinal (CPV), Centros de Integración Comunitaria (CIC) y Centros de Atención Municipal (CAM), desplegados a lo largo y ancho del ejido capitalino. La actividad tuvo lugar en el Paseo Pachamama, un punto estratégico por su gran afluencia de vecinos y visitantes, y aprovechando los días previos al Día de la Madre, se realizó un agasajo especial con sorteos y entrega de plantines.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el espíritu integrador de la jornada, señalando que se busca, “esta interacción entre los emprendedores que trabajan en el Paseo Pachamama y los distintos talleres que desarrollamos en las áreas descentralizadas, CPV, CIC y CAM que puedan venir a mostrar las tareas que hacen, también vender su producto, y conocer un poquito lo que es la vida comercial tan próspera y tan fuerte que tenemos en esta zona de la exvieja terminal”.

Asimismo, Altea subrayó que la propuesta, “tiene que ver un poco más con el tema del quehacer de las personas, de encontrar un lugar de encuentro, pero que también genera una microeconomía para la familia que le puede permitir tener algún tipo de ingreso más, pero principalmente para desarrollar las actividades que por ahí uno posterga y que quiere hacerlas”.

Por su parte, el director de Espacios Públicos,. Tabarcachi, explicó que la iniciativa surgió a partir de una propuesta de las instituciones, “en esta oportunidad una gestión, una propuesta que me hicieron los representantes, si bien es un paseo que pocas veces fue cedido el espacio para el comercio en forma particular, en esta oportunidad decidimos concederle el espacio a las instituciones que puedan venir a visibilizar el trabajo que realizan en sus talleres, tanto en las instituciones de los CIC, de los CPV y CAM, nucleadas por la Secretaría de Desarrollo Humano, así que nos pareció una buena propuesta de los administrativos de cada institución poder concederle el espacio”.

Finalmente, el administrador del CIC Alberdi, Javier Ugarte, expresó su agradecimiento a las autoridades por el acompañamiento y destacó la importancia de visibilizar el trabajo comunitario, “agradecemos al director de Espacios Públicos, al doctor Tabarcachi, por permitir que acá en el Paseo Pachamama, los distintos talleres que se dictan tanto en los CIC, CPV y CAM, puedan exponer, los sus creaciones, y para que la comunidad pueda tener conocimiento de que son completamente gratuitos, realizar la exposición y muestra de cada uno de ellos, como así también realizar un agasajo a la madre previo a su día con sorteo y entrega de plantines”.