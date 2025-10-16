°
16 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20
´Boxeo
Incendio en Jujuy
deporte adaptado
Mountain Bike
Club de Emprendedores
Inflación 2025
Elecciones 2025
Abra Pampa
regional
Mundial Sub 20

DÓLAR OFICIAL

$1405.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1450.00

3884873397
PUBLICIDAD
Incendio en Jujuy

Caimancito quedó aislado por la magnitud de las llamas

Lo dispusieron el municipio y Vialidad nacional, que luego habilitaron con precaución la ruta 34.

MARCELA NAVAS
Jueves, 16 de octubre de 2025 00:00
CRÍTICA SITUACIÓN | CAÑAVERALES CERCA DE CAIMANCITO, RODEADOS DE UN DENSO HUMO DEBIDO A LOS INCENDIOS FORESTALES.

Una jornada marcada por la angustia y la emergencia se vivió el martes en el norte del departamento Ledesma, donde varios focos de incendios forestales afectaron el acceso norte a Caimancito y el camino previo al puente sobre el río San Francisco.

La magnitud del fuego obligó al municipio a bloquear los ingresos a la localidad por razones de seguridad, ante el avance incontrolable de las llamas y la densa humareda que reducía la visibilidad a cero.

Durante la noche, la ruta nacional 34 fue habilitada con precaución, aunque los focos continuaban activos en distintos sectores. Se recomendó circular con máxima prudencia y respetar las indicaciones del personal de seguridad vial y bomberos.

Según informó la Unidad Regional 4 de la Policía, el alerta se recibió a las 15.40, cuando se notificó sobre un incendio en pastizales a la altura de la ruta nacional 34, en inmediaciones de Caimancito.

De inmediato, una dotación del Cuartel de Bomberos de la UR4 se dirigió al lugar para verificar la situación y colaborar en las tareas de control. Al arribar, se encontraron con un incendio de gran magnitud, con frentes de fuego activos que afectaban plantaciones de caña de azúcar y vegetación seca, extendiéndose hacia ambos lados de la ruta. La visibilidad era prácticamente nula debido al humo espeso, por lo que Vialidad Nacional dispuso el corte total de la calzada.

En el operativo trabajaron intensamente brigadistas de Incendios Forestales provenientes de Palma Sola, Yuto, Palpalá y capital, junto a 30 brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El dispositivo incluyó cuadrillas de Humahuaca, San Pedro, Yuto, Brigada Noreste y Brigada Centro, quienes ingresaron por el flanco derecho para atacar un foco secundario a la altura de un zanjón seco.

Pese al enorme esfuerzo conjunto, las condiciones climáticas adversas, el viento intenso y la sequedad del terreno complicaron las tareas de control, generando preocupación en la población y autoridades locales.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD