Primero Jujuy Avanza recordará el Día de la Lealtad

El Frente Primero Jujuy Avanza mañana cerrará su campaña electoral para los comicios del próximo 26, celebrando el Día de la Lealtad Peronista desde las 19.30 en el Estadio olímpico de Palpalá.

Hacia aquella ciudad se movilizará la dirigencia y militancia de toda la provincia para recordar la fecha emblemática de la liturgia peronista y potenciar las candidaturas a diputados nacionales de Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta.

Estarán presentes también los referentes del espacio de unidad: Carlos Haquim (Primero Jujuy), Martín Palmieri (Hacemos), Agustín Perassi (Gana Jujuy) y Rubén Rivarola (Jujuy avanza).

Otras de las figuras que contiene el espacio serán Rodolfo Tecchi, Guillermo Jenefes, Eduardo Fellner, Santiago Hamud (candidato a diputado nacional en segundo término suplente y secretario General de la CTA Jujuy), Pedro Belizán (secretario General de Luz y Fuerza), entre otros.

"Recordaremos un nuevo aniversario de la creación del Movimiento Nacional Justicialista y la relación leal del General Juan Domingo Perón con el pueblo", apuntó Pascuttini. La fecha marcó una bisagra en la historia argentina iniciando una etapa en la dignificación de los trabajadores del país.

Desde el frente peronista se dijo que a los 80 años de producido el acontecimiento político histórico, se continúa enarbolando las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.

Con la conmemoración de mañana el peronismo jujeño honrará la movilización de aquel 17 de octubre de 1945 que cimentó las bases del peronismo y marcó un antes y un después en la historia social y política argentina, apuntó el candidato Pascuttini.