Arborización en Abra Pampa

La Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente del municipio de Abra Pampa avanza con su programa de arborización en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de embellecerla y brindar un lugar agradable a la comunidad.

En esta oportunidad se sembraron más de 40 plantines de olmos y álamos en el predio ferial ubicado entre las avenidas Mitre y Juan Domingo Perón, por donde diariamente se desplazan numerosos vecinos y se genera una feria comercial.

Orlando Cruz, al frente de la Secretaría, ponderó los beneficios logrados mediante el arbolado urbano, la iniciativa fue asumida como un compromiso ciudadano y como parte de las políticas ambientales, posicionando al municipio puneño en la lucha contra el cambio climático.

El intendente Ariel Machaca, entre las metas de su nueva gestión, se propuso cumplir con un ambicioso proyecto, que es arborizar la mayoría de los espacios públicos con especies de la región. El plan apunta además a la concientización de la comunidad y su compromiso en cuidar el medio ambiente.

Anteriormente la Secretaría arborizó sectores de las avenidas Libertador (abarcando los barrios 23 de Agosto y Bella Vista); Arturo Illia (barrios Siberia Argentina y Éxodo) y Mitre (desde el 12 de Octubre al Luján). En el Huancar también se plantaron plantines.

Las especies sembradas son las correctas para esa región, dijo el secretario, aunque Cruz anticipó que próximamente colocará especies de lapacho en la plaza central. Además en ese espacio verde tiene previsto hacer un cantero con plantas autóctonas como churquis, queñuas, cardones y plantas aromáticas.