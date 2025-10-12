Esta noche inicia la preinscripción a primer año del secundario

Las familias deberán realizar el trámite de manera exclusivamente virtual, ingresando a la plataforma oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar , que estará habilitada desde las 00 horas de esta noche.

Una vez dentro del sitio, el sistema completará automáticamente algunos datos del estudiante, mientras que el adulto responsable deberá cargar la información restante.

Desde el Ministerio de Educación recordaron que la preinscripción se realiza únicamente en una institución, por lo que se recomienda verificar correctamente los datos antes de confirmar el trámite.

Video tutorial del Ministerio de Educación de la provincia

El 31 de octubre se rendirá el ingreso a primer año

De cara al ciclo lectivo 2026 el Ministerio de Educación de la Provincia dio a conocer que el próximo 31 de octubre se rendirá el ingreso a primer año en 20 establecimientos educativos de toda la provincia.

Habrá examen de ingreso a primer año en 2026 en 20 colegios secundarios de Jujuy. La prueba se realizará el 31 de octubre de 2025, de manera presencial y simultánea en las instituciones seleccionadas.

La instancia evaluativa presencial se llevará a cabo en los siguientes establecimientos de la provincia, debido a la alta demanda de vacantes:

San Salvador de Jujuy: Colegio N°1 “Teodoro Sánchez de Bustamante”, Escuela de Educación Técnica N°1 “Escolástico Zegada”, Colegio N°2 “Armada Argentina”, Colegio N°3 “Éxodo Jujeño”, Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”, Escuela Provincial de Artes Nº1 “Medardo Pantoja”, Escuela Técnica Provincial N°1 “Aristóbulo Vargas Belmonte”, Colegio Secundario N°54.

Palpalá: Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”, Escuela de Educación Técnica N°1 “General Savio”

Perico: Colegio Secundario N°68, Escuela Técnica N°1 “Maestro Humberto Samuel Luna”

Monterrico: Colegio Secundario N°36

San Pedro de Jujuy: Escuela de Educación Técnica N°1 “Cnel. Manuel Álvarez Prado”, Colegio Secundario N°60

Libertador General San Martín: Escuela Provincial Agrotécnica N°4 “Nelly Arrieta”, Colegio Secundario N°65 “Nikola Tesla”

Calilegua: Colegio Secundario N°70

Humahuaca: Escuela Provincial Agrotécnica N°3 “Coronel Arias”

Abra Pampa: Escuela Provincial Agrotécnica N°8

El examen será escrito y presencial el 31 de octubre de 2025. Consistirá en dos pruebas que medirán contenidos básicos de la escuela primaria:

Serán una prueba de lengua y matemáticas, ambas con duración de 80 minutos.

En caso de empate en los resultados de la evaluación, se aplicarán los siguientes criterios de prelación en orden: estudiantes abanderados. Estudiantes con hermanos cursando en la institución en 2025, promedio final de Lengua y Matemática obtenido en sexto grado durante 2024.

Para poder rendir el ingreso a estas instituciones y en otras que no se rinda los interesados deben preinscribirse entre el 13 y el 17 de octubre de 2025 a través de la plataforma oficial: ingreso2026.jujuy.edu.ar. El tutor debe otorgar consentimiento.

Se recomienda que el día del examen los alumnos se presenten 30 minutos antes del horario previsto y deben concurrir con DNI, útiles escolares, hojas en blanco.

Desde el Ministerio de Educación aclararon que no se permitirá el uso de celulares ni el ingreso de tutores al establecimiento.

Asignación de Vacantes

Escuelas con Examen: Los resultados del examen definirán a los estudiantes que acceden a las vacantes. Los admitidos deberán completar la inscripción definitiva con la documentación requerida (partida de nacimiento, ficha de salud, DNI, etc.).

Otras Escuelas con Sobredemanda: La distribución de vacantes se hará el 28 de octubre de 2025 por sorteo a través de INPROJUY.

Instancias Posteriores: Los aspirantes que no consigan un banco en la primera etapa (sea por examen o sorteo) podrán participar en la segunda y tercera instancia de asignación de vacantes, programadas para noviembre y diciembre de 2025, a través del sistema INPROJUY.