°
12 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Zapla
educación
PRIMERA NACIONAL
doble femicidio
Entre Rios
turistas
Ciclo lectivo 2026
Turismo
Parque Botánico
Zapla
educación
PRIMERA NACIONAL
doble femicidio
Entre Rios
turistas
Ciclo lectivo 2026
Turismo
Parque Botánico

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1475.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Jujuy cerró un "finde" largo con más del 70% de ocupación turística

La Región Quebrada lideró el nivel de ocupación con un  83,2%, seguida por los Valles con 69,9%, las Yungas con 57,7% y la Puna con 44,9%. El impacto económico estimado fue superior a los $3.000 millones

Domingo, 12 de octubre de 2025 19:49
La Región Quebrada lideró el nivel de ocupación con un  83,2%

El último fin de semana largo dejó resultados altamente positivos para el turismo jujeño, con una ocupación provincial promedio del 73,5% y un importante movimiento de visitantes en las principales regiones de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento del Ministerio de Cultura y Turismo, la Región Quebrada lideró el nivel de ocupación con un  83,2%, seguida por los Valles con 69,9%, las Yungas con 57,7% y la Puna con 44,9%.

Entre las localidades más destacadas se ubicaron Tilcara y Purmamarca, que superaron el 80% de ocupación, mientras que San Salvador de Jujuy registró un 72,6%, consolidándose como un centro urbano clave para el turismo provincial.

Los indicadores generales del fin de semana reflejan el fuerte dinamismo del sector: se contabilizaron 30.264 pernoctaciones, 15.587 turistas y un impacto económico estimado en $3.055.250.892 millones.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD