9 de Octubre,  Jujuy, Argentina
LIGA PROFESIONAL

Sentidos mensajes para Miguel Russo

Ayer el exDT de Boca Juniors fue velado en "La Bombonera". Delegaciones e hinchas lo despidieron.

Viernes, 10 de octubre de 2025 00:00

El de ayer fue un día triste y de homenaje en el mundo del fútbol argentino, sudamericano y hasta mundial.

Miguel Ángel Russo quien falleció el último miércoles fue velado en "La Bombonera" ayer, una multitud de hinchas de varios clubes se acercaron para darle su último adiós. También se hicieron presente delegaciones de clubes y autoridades del fútbol.

Con el correr del jueves, muchísimos mensajes de personalidades del fútbol salieron a la luz homenajeando a Russo.

El capitán argentino Lionel Messi utilizó sus redes sociales para mandar sus condolencias a la familia de Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento este miércoles y mostró respeto por el exentrenador.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió el astro argentino en una historia de su cuenta personal de Instagram.

Por otro lado, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, habló sobre la partida del entrenador Miguel Ángel Russo.

En Estados Unidos, en el arranque de la conferencia de prensa previa al duelo amistoso de hoy ante Venezuela, el entrenador del combinado nacional manifestó: "ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación... pero cuando sucede y un tipo tan querido en el mundo del fútbol. Dejó una huella, será imborrable". Agregó: "Sinceramente muy pocas veces se ve que estén todos de acuerdo del pensamiento de como es una persona".

También, el presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, despidió con un emotivo mensaje al histórico director técnico Miguel Ángel Russo, a quien definió como "un hombre de fútbol".

"Lamento profundamente el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, un hombre de fútbol que dio todo por el deporte que tanto amó", comenzó el posteo que compartió Infantino en sus historias de Instagram.

Asimismo, el mandamás de Fifa agregó: "Más allá de todos sus títulos, nos quedan su impresionante fortaleza y espíritu de lucha. Enviamos nuestras condolencias a todos sus seres queridos. Que descanse en paz".

 

