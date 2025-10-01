°
1 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Historias de superación
San Pedro de Jujuy
PERICO
La Quiaca
Abra Pampa
Barrio General Arias
Centro de Especialidades Norte
Unju
Producción
Elecciones 2025
Abra Pampa

Se inauguró adoquinado y se presentó retroexcavadora

A pesar de las políticas de ajuste del Gobierno nacional "hacemos un esfuerzo para concretar obras".

Miércoles, 01 de octubre de 2025 03:40
COSTUMBRE | AUTORIDADES MUNICIPALES CHAYAN LA FLAMANTE RETROEXCAVADORA CASE 580 N.

El intendente de Abra Pampa Ariel Machaca, incorporó al municipio una máquina retroexcavadora e inauguró el adoquinado de la calle Rivadavia en el barrio 12 de Octubre, durante un entusiasta acto realizado ayer cerca del mediodía.

La maquinaria pesada es una Case 580 N adquirida mediante Regalías mineras del Gobierno provincial con un aporte de $ 143 millones y el restante de $ 30 millones son recursos del municipio.

ENTREGA | FÉLIX PÉREZ Y ARIEL MACHACA CON EL CHOFER ORLANDO LAMAS.

En cuanto al adoquinado entre calles 20 de Junio y 23 de Agosto comprende 2.734 metros cuadrados de adoquines macizos de hormigón, 8,40 metros de cordón cuneta de 80 centímetros de ancho y 95,50 metros cuadrados de badenes de hormigón.

"Somos más gestión que política, estamos encaminados en ello y permanentemente pensamos en el crecimiento de nuestra ciudad", sostuvo el Ejecutivo municipal.

Anteriormente Machaca habilitó obras en los barrios Provincias argentinas, Norte y Malvina, la colocación de la red cloacal en el jardín Pulgarcito y otras.

Acompañaron al acto el secretario de Coordinación de Agencias de Desarrollo, Félix Pérez; el comisionado de Yavi, Antonio Borja; la presidenta del Concejo Deliberante, Ayelén Dionicio; entre otras autoridades y vecinalistas.

 

