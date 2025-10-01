Encuentro de básquet juvenil reunió a Palpalá y Yala en el Estadio Olímpico

La gestión municipal promueve espacios deportivos mediante actividades que fortalecen los lazos entre los jóvenes de diferentes localidades. En esta ocasión, se desarrolló un encuentro de básquet que convocó a delegaciones de Yala, Lozano y Los Nogales. El Estadio Olímpico Municipal fue el lugar elegido para este encuentro, que contó con la participación de categorías Mosquito, Pre Mini, Mini y U14.

Este evento, refleja el compromiso continuo de la gestión municipal de Palpalá con el desarrollo del deporte, promoviendo espacios de inclusión y formación a través de sus Escuelas Deportivas Municipales gratuitas. El deporte se concibe como una herramienta esencial para la inserción social, fomentando valores de respeto y camaradería entre los jóvenes.

Daniel Salinas, profesor de la escuela de básquet de Lozano (Yala), agradeció la invitación a Palpalá y destacó el entusiasmo de los 55 niños de Lozano, Los Nogales y Yala que participaron en las categorías Mosquito, Pre Mini, Mini y U14. Además, resaltó la importancia de estos encuentros para la preparación de futuros torneos y agradeció el apoyo del ejecutivo y de los padres de los jugadores.

Por su parte, Raúl Piñeiro, familiar de un deportista, elogió la iniciativa y destacó la experiencia enriquecedora vivida en las instalaciones de Palpalá, así como la excelente organización del evento. Agradeció a ambos municipios por fomentar la integración deportiva.