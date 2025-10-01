El bebé del meme ya tiene 19 años

¿Quién no recuerda al “Success Kid”? La imagen de un bebé con gesto decidido y un puñado de arena en la mano se convirtió en uno de los memes más virales de internet.

Su protagonista, Sammy Griner, tenía apenas 11 meses cuando su madre, Laney Griner, tomó la fotografía en 2007 y la subió a Flickr.

Lo que comenzó como una foto familiar pronto se transformó en un símbolo universal de triunfo, usado por millones de personas para celebrar desde logros pequeños hasta grandes victorias.

El meme traspasó fronteras y llegó a convertirse en una herramienta de comunicación incluso para marcas de prestigio y campañas oficiales.

Coca-Cola lo usó en campañas publicitarias, mientras que la Casa Blanca lo empleó para promover la reforma migratoria en Estados Unidos.

Su nivel de viralidad fue tal que consolidó a Sammy como un rostro inolvidable en la cultura digital.

La fama del meme también tuvo un impacto personal en su familia. En 2015, los Griner lanzaron una campaña en GoFundMe aprovechando la popularidad de la imagen, con el fin de recaudar fondos para el trasplante de riñón que necesitaba el padre de Sammy.

La iniciativa fue un éxito y logró el objetivo gracias al poder de la comunidad en línea.

El presente de Sammy Griner

Hoy, Sammy Griner tiene 19 años y su aspecto ha cambiado por completo.

Atrás quedó el bebé de mejillas redondeadas y cabello rubio. Ahora luce una cabellera oscura, más larga, y una incipiente barba, mostrando el paso de los años.

A pesar de la transformación, la imagen que lo hizo famoso sigue vigente y continúa usándose en redes sociales en todo el mundo.

El impacto del meme “Success Kid” no solo quedó en la nostalgia. La familia decidió subastar la fotografía como un NFT (Token No Fungible), logrando recaudar alrededor de 40,000 dólares.

Este paso consolidó la trascendencia del meme, que hoy es considerado un verdadero hito cultural de internet.