Recuerdan el protocolo de ingreso en Áreas Protegidas tras incendio

La directora de Protección a la Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana, explicó que la Resolución establece disposiciones para ordenar el ingreso y permanencia de las personas, y el desarrollo de actividades en el Parque Provincial Potrero de Yala; con el objetivo de garantizar la conservación de la biodiversidad, la reducción de riesgos ambientales, y resguardar la seguridad de las y los visitantes.

“Este tipo de normas buscan prevenir y evitar situaciones como el incendio forestal que se originó en el Cerro Azul, donde el fuego que se produjo al extraviarse una persona, puso en riesgo no sólo la flora y fauna nativa, sino también la seguridad de las comunidades cercanas y de los equipos de trabajo que ascendieron a sofocar el incendio”, comentó Quintana sobre lo ocurrido los últimos días y que es de público conocimiento.

El Protocolo de ingreso y permanencia en las Áreas Protegidas de Jujuy, está dispuesto en la Resolución N°101/2025, emitida por la Secretaría de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, y regula actualmente las actividades de uso público y turístico dentro del Parque Provincial Potrero de Yala y otros espacios protegidos de la provincia.

Requisitos para acceder a realizar actividades en el Parque Potrero de Yala

Uno de los requisitos para el ingreso a las Áreas Protegidas de Jujuy es la inscripción obligatoria en la Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, condición indispensable para operar legalmente en esos lugares, que deberán cumplir tanto personas físicas como jurídicas que deseen desarrollar actividades turísticas, recreativas, de guiado, acampe, transporte u otras vinculadas al uso público dentro del Parque Provincial Potrero de Yala.

La inscripción permite llevar un registro formal y actualizado de los prestadores y usuarios, garantizar que las actividades se realicen en el marco de la normativa ambiental vigente, bajo criterios de sostenibilidad y seguridad, y favorecer un control más eficiente por parte del Estado provincial, a fin de prevenir prácticas inadecuadas que puedan poner en riesgo la biodiversidad, el patrimonio natural y la seguridad de las personas. En este sentido, se puntualiza sobre las actividades de trekking o deportes de similares características.

Se recuerda a la ciudadanía que el cumplimiento de esta normativa es una condición irrestricta que garantiza el compromiso colectivo en el cuidado del Parque Provincial Potrero de Yala, de los bosques nativos contenidos en el área protegida, y de toda la biodiversidad que constituye un patrimonio único para la provincia de Jujuy.

Para consultas y/o más información, dirigirse a Republica de Siria N° 147, de lunes a viernes (días hábiles) de 7:30 a 13 horas. Teléfono: 388 4249261.