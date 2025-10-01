Luján firmó convenio educativo con River

El Club Luján y el Instituto Universitario River Plate (Iurp) firmaron un convenio marco y específico para el desarrollo de actividades académicas a distancia que permitirá el dictado de 5 carreras universitarias a partir del 2026 donde el "granate" tendrá carácter de Unidad de Apoyo Iurp. La firma del convenio se concretó en las instalaciones del museo que posee el club "millonario" en Buenos Aires, con la participación del presidente y vicepresidente de Luján, Hugo Peñaloza y Luis Civardi respectivamente y el rector del Iurp, Antonio Hernández.

Según lo estipulado en el convenio, a partir del 2026 se podrá inscribir, con modalidad a distancia, en las carreras de: Profesorado Universitario en Educación Física, Licenciatura en Educación Física, Licenciatura en Periodismo Deportivo, Licenciatura en Marketing Deportivo y Licenciatura en Administración del Deporte. Además, se establecen el desarrollo de actividades de Extensión Académica que incluyen capacitaciones, diplomaturas y diplomaturas superiores que se informarán oportunamente.

"Para Luján es una alegría inmensa afrontar este desafío grande, pero al mismo tiempo estamos muy comprometidos en trabajar de la mejor manera la oferta que se viene para toda la gente del club y para los que seguramente se van a sumar. Esto implicó mucho esfuerzo y gestión, que está dando su fruto con esta firma porque está enmarcado dentro de los proyectos que tenemos en la institución, que es la educación de los chicos y este convenio va a marcar un antes y un después, porque vamos a tener en la institución lo que tanto pregonamos, que es la educación y el deporte", afirmó Hugo Peñaloza.

Luego, el presidente "granate" expresó su "agradecimiento al rector del Iurp, Antonio Hernández, por apostar y confiar en el proyecto que tenemos como institución deportiva donde pudo ver que venimos trabajando muy bien, no solamente lo deportivo sino lo social. También, agradecer al profesor Ezequiel Jerez, que fue el que intermedió primero y que estuvo en las conversaciones para concretar este convenio, que al final llegó".

Asimismo, en el mes de octubre darán inicio las inscripciones a la oferta académica ingresando al sitio web del Iurp: https://iuriverplate.edu.ar. Con esta firma, Luján logra afianzar vínculos académicos que posibilitarán ampliar la oferta educativa en Jujuy, brindando mayores oportunidades de desarrollo para los jujeños.

A la vez anoche directivos, socios, funcionarios, vecinos e invitados especiales con gran alegría fueron parte del acto de inauguración del polideportivo "Graciela Flores" en las instalaciones de la entidad deportiva del barrio Luján, en calle Tumusla 883.